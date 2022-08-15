Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: ризик витоку радіації та пожежі високий

Енергоатом

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки – росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема, пожежну частину.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Зокрема, внаслідок атаки на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

Також обстріли серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

"Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", – додали в Енергоатомі.

Також пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

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"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – резюмували в повідомленні.

Нагадуємо:

Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

Російські війська у четвер 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.