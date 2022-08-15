Держбюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий – міністр фінансів

У Міністерстві фінансів України вде планують проєкт закону про держбюджет на 2023 рік і він буде надзвичайно жорсткий.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", - розповів Марченко.

За його словами, всі видатки бюджету будуть переглянуті та оптимізовані. За словами міністра, з одного боку держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно складний, адже його макропоказники важко об'єктивно оцінити.

Марченк додав, що водночас бюджет буде достатньо простим, тому що потрібно буде профінансувати тільки пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і виділити кошти на військову кампанію та армію.

При цьому глава Мінфіну не назвав курс гривні, який буде закладено у бюджеті на наступний рік.

"Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені", - сказав він.

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Нагадаємо:

Пріоритетами державного бюджету на 2023 рік є збереження макрофінансової стабільності, фінансування ЗСУ та підтримка людей.

Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 рік – в межах бюджету також створять Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Економічна правда