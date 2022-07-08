Новини 8 липня: гривня падає в обмінниках, інфляція в Україні бʼє шестирічний рекорд

Про курс. Курс іноземних валют, зокрема долара США, на готівковому валютному ринку України зростає вже три дні поспіль. Ймовірно, це пов'язано з рішенням найбільших банків запровадити "ринковий" курс для безготівкових операцій

Про ціни. Інфляція в Україні у червні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше.



Про газову кризу. Внаслідок суттєвого скорочення поставок газу з РФ до Німеччини, країна мусить зменшувати споживання електроенергії, відтак компанії обмежують години подачі гарячої води та температуру опалення

Про "натівські" авіакомплекси. Фонд "Повернись живим" придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas – спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО

Про російські пародії. У деяких ресторанах російської мережі "Вкусно и точка" (оновлена мережа після продажу McDonald's свого російського бізнесу) не буде картоплі фрі - це пояснили "неврожайним роком" та неможливістю імпортувати картоплю з-за кордону.

Про санкції. На тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи у російському підсанкційному Сбербанку почали "виколупувати" чіпи зі старих, але не активованих раніше карток, і вставляти їх у нові.

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