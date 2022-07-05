Новини 5 липня: держслужбовці вивезли за кордон 5 мільйонів доларів, суд заарештував банк росіянина

Про держслужбовців. Нацагентство з питань запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про Австралію. Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України - цей захід набуває чинності з 4 липня.

Про євро. Курс євро проти долара впав на 1,4% до 20-річного мінімуму – ринок припускає, що Європейський центральний банк повільно підвищуватиме процентні ставки з огляду на загрозу рецесії.

Про електроенергію. Ціни на електроенергію в Європі встановили ціновий рекорд на тлі скорочення поставок російського газу та стрімкого зростання цін на блакитне паливо.

Про Форвард банк. За матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та банку Форвард російського бізнесмена Рустама Таріко.

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