Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів

Ціни на електроенергію в Європі встановили ціновий рекорд на тлі скорочення поставок російського газу та стрімкого зростання цін на блакитне паливо.

Про це повідомляє Financial Times.

Німецькі контракти на електроенергію з поставкою наступного року, яка вважається ринковим еталоном, досягли найвищих в історії котирувань на торгах у понеділок – ціна зросла на 13% до 325 євро за МВт-год. Такі позначки перевершили попередній рекорд, встановлений у грудні. Від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за МВт-год.

На ціни електроенергії сильно впливає вартість газу, який використовується для виробництва електроенергії. У Європі ціни на газ зросли до найвищого рівня за чотири місяці до понад 1800 доларів за тисячу кубометрів та зросли понад як у чотири рази з минулого року через скорочення поставок Газпрому.

Ситуація погіршується через проблеми з обслуговуванням великої кількості атомних станцій Франції. Сусідні країни спалюють додатковий газ для виробництва електроенергії для Франції в умовах, коли Європа намагається зберегти поставки на зиму.

Вільям Пек, аналітик ринку електроенергії в аналітичній фірмі ICIS, вважає, що високі ціни на електроенергію свідчать про те, що трейдери дедалі частіше прогнозують обмежені поставки газу терміном щонайменше рік.

"Газ мав недостатні інвестиції в нову виробничу інфраструктуру під час пандемії, проте попит повернувся швидше, ніж люди очікували. Ціни почали рости рік тому", – сказав він. "Російсько-українська війна сколихнула все".

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Високі ціни на електроенергію вже сприяють зниженню попиту. За словами Пека, попит на електроенергію в Німеччині впав на 5% за останні чотири місяці порівняно з попереднім роком через вищі витрати на енергію, які в основному відображатимуть скорочення промислового виробництва.

Нагадуємо:

Ціни на газ у головному хабі Європи перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубометрів, адже страйки працівників у Норвегії ставлять під загрозу поставки з країни.

Російський Газпром з 11 до 21 липня повністю відключить газогін "Північний потік" – у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Раніше Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок з Росії – наступної сходинкою плану є державне регулювання споживання газу. Цьому передувало суттєве скорочення прокачки "Газпромом" газу до ЄС. Так, Північним потоком прямує лише 40% газової потужності труби.