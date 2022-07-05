Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Там зазначають, що НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол США та 100 тис євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - наголосили в НАЗК.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, додали у відомстві.

Там пояснили, як здійснюється моніторинг: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні, алі агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

"Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя.

ВІДЕО ДНЯ

Його мета - встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією", - йдеться в поясненні.

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково.

Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.

Економічна правда