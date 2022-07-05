Спонсорували агресію РФ: суд заарештував компанію та банк російського бізнесмена Таріко

За матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та банку Форвард російського бізнесмена Рустама Таріко.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України, джерело у правоохоронних органах.

Слідством встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн. СБУ публічно не називає фігурантів справи, але за даними джерела ЕП в правоохоронних органах йдеться про ТОВ "Руст Україна" АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Довідка. Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдинґу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися 0,5 млрд дол – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.

Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це 125 млн грн статутного капіталу, 9 легкових автомобілів вартістю понад 3 млн грн, 282 950 пляшок алкогольної продукції на понад 24,5 млн грн та 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Щодо банку, було заарештовано 100% акцій вартістю понад 1 млрд грн, будівлю в центрі Києва площею понад 3 тис. кв.м і вартістю майже 850 млн грн та 5 транспортних засобів на суму майже 1,5 млн грн.

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Активи банку "Форвард" становлять 2,76 млрд грн, за 2021 рік він заробив 107 млн грн чистого прибутку.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи щодо націоналізації арештованих активів.