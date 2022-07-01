РФ повністю відключить "Північний потік" на 10 днів через ремонт

Російський Газпром з 11 до 21 липня повністю відключить газогін "Північний потік" – у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Про це повідомляє російське ЗМІ Коммерсантъ з посиланням на пресслужбу Nord Stream AG.

Відключеними будуть обидві нитки газопроводу, як кажуть у компанії – для планового щорічного ремонту. Компанія стверджує, що відключити газогін необхідно для проведення профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів і систем автоматизації.

Раніше Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок з Росії – наступної сходинкою плану є державне регулювання споживання газу. Цьому передувало суттєве скорочення прокачки "Газпромом" газу до ЄС. Так, Північним потоком прямує лише 40% газової потужності труби.

Одночасно з цим РФ вже відключила низку країн від газу через відмову платити за блакитне паливо в рублях. Серед них – Польща та Болгарія.

За таких передумов в уряді Німеччини допускають, що Росія не відновить постачання природного газу до Європи газопроводом "Північний потік-1" після запланованих ремонтних робіт.

Ціни на газ на європейському ринку за даними ICE Futures коливаються на рівні 146 євро за МВт-год, або 1600 доларів за тисячу кубометрів.