Новини 4 липня: план відновлення України на $750 мільярдів, газ у Європі стрімко дорожчає

Про відновлення. У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни

Про газ. Ціни на газ у головному хабі Європи перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубометрів, адже страйки працівників у Норвегії ставлять під загрозу поставки з країни

Про залізницю. Столиці України та Польщі планують обʼєднати швидкісною залізницею, цей проєкт оцінюють в 1,2 млрд доларів

Про податки. Бізнес закликає уряд вжити заходів щодо зняття напруги навколо податкового резидентства українських громадян за кордоном, адже є ризик, що компанії потраплять під подвійне оподаткування і підлягатимуть оподаткуванню як в Україні, так і в країні їх фактичного перебування.

Про енергетику. Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

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Майже 100% українців тепер отримують газ від "Нафтогазу": як платити за новими правилами

9 мільйонів абонентів сплачуватимуть за газ державному "Нафтогазу". Утім, дехто продовжує переказувати кошти колишнім постачальникам палива. Як уберегтися?

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На вихід кожен другий. Уряд готує масштабне скорочення держслужбовців

В Мінцифри готують реформу, яка передбачає суттєве зменшення кількості чиновників. Скільки це дозволить зекономити країні, і чи працюватиме нова система ефективніше?