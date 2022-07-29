Новини 29 липня: в обмінниках заборонили табло з курсом, тарифи на комуналку не зростуть

Про обмінники. Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами

Про зарплати. Номінальні зарплати українців цього року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%

Про тарифи. Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про санкції. На жодного з топ-менеджерів найбільшого російського військово-промислового концерну "Алмаз-Антей", включаючи гендиректора, поки не було накладено ані українських, ані західних санкцій.

Про ціни. До кінця 2022 року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% і почне знижуватись у 1 кварталі 2023 року.

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