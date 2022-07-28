Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень

Національний банк провів у липні емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень "надруковано" вже 30 млрд грн.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, на 28 липня портфель ОВДП Національного банку становить 556,1 млрд грн. За добу портфель облігацій регулятора зріс на 12,5 млрд грн, при цьому 2,5 млрд грн було спрямовано на погашення. Таким чином, НБУ провів емісію 15 млрд грн.

Від початку липня портфель зріс на 25 млрд грн з 531,11 млрд грн з урахуванням виплат на погашення. Востаннє НБУ проводив емісію обсягом 15 млрд грн у пʼятницю. Зафіксований у липні обсяг емісії суттєво менший за результати червня, коли регулятор ""надрукував" понад 100 млрд грн.

Зауважимо, що після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ "відпустили".

Така ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період – 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець – 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищилидо 16%.

Після стрімкого підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% регулятор очікував від Мінфіну відповідного зростання ставок за держоблігаціями аби, зокрема, підвищити привабливість гривневих активів. Проте Міністерство відмовлялося це робити і заявляло, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.

Із початком великої війни уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення на суму 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій, покупцем яких виступить Національний банк.