НБУ "надрукував" ще 70 мільярдів, але тепер це буде дорожче для бюджету

Національний банк шляхом придбання військових ОВДП провів емісію ще 70 млрд грн, водночас уряд прив’язав для регулятора ставку за паперами до облікової.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Регулятор пояснює, що такі обсяги зумовило "збереження значних потреб бюджету та зменшення надходжень до нього на тлі знижених податків, незначних обсягів ринкових боргових залучень та уповільнення надходження офіційного фінансування".

Нагадаємо, що раніше після відмови Міністерства фінансів підвищувати ставки за військовими облігаціями синхронно з суттєвим зростанням ставки НБУ, на останньому аукціоні вдалося продати війських ОВДП лише на понад 800 млн грн.

Проте якщо раніше НБУ купував облігації за фіксованою ставкою в 11% на тих же умовах, що й інші учасники ринку, постанова уряду від 7 червня змінила це.

Так, тепер Нацбанк купує облігації з плаваючою дохідністю, яка обраховується як середнє значення облікової ставки НБУ за рік, "який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року".

Що це означає? Тепер ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період – 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець – 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку. Розрахунок буде прив‘язаний до графіку сплати купону: квартально, або ж раз на півроку тощо. Наразі ставка НБУ становить 25%.



В НБУ кажуть, що тепер цінові умови випуску військових ОВДП "наближені до ринкових". Фактично це означає, що друк коштів стане дорожчим для бюджету, адже зростуть виплати на погашення боргу за ними.

"Підвищення дохідності й за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору", – вважає регулятор.

Регулятор нагадує, що банки мають значний потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП, адже мають ліквідність у гривні (понад 190 млрд грн) та у валюті (7,5 млрд дол. США). Збільшення ринкових запозичень урядом дасть змогу зменшити обсяги купівлі військових ОВДП НБУ, тобто – "друку" гривні. Це, натомість, знизить тиск на курс гривні та інфляцію.

Проте в НБУ попередили, що якщо ринкові запозичення не зростуть, регулятор буде змушений утримувати облікову ставку на високому рівні довше для нівелювання макроекономічних ризиків.





