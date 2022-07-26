Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам Мегабанку незалежно від строку вкладу

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 26 липня починає відшкодування коштів вкладникам Мегабанку за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Вкладникам АТ "Мегабанк" відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року", - пояснили у відомстві.

При цьому, виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та ПУМБ.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

У ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку в інший спосіб, ніж ліквідація банку, не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.

Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "МЕГАБАНК".

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда