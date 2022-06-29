З мільярдером Бренсоном обговорили проєкт нової "Мрії"

фото з Telegram арахамії

Під час візиту в Україну засновника компанії Virgin Galactic та мільярдера Річарда Бренсона з ним обговорили співпрацю в космічній галузі та проєкт будівництва нового літаку "Мрія".

Про це повідомив голова фракції Слуга Народу у Верховні Раді Давид Арахамія.

"Ми вже зараз опрацьовуємо проект будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить "Мрії" стати ще сильнішою", – повідомив він у своєму Telegram.

Арахамія зазначив, що це питання, а також перспективи співпраці в космічній сфері українська сторона обговорювала з Річардом Бренсоном у ході його подорожі .

За словами нардепа, Бренсон висловив готовність допомагати "всім, чим зможе" та "був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві".

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