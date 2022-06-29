Білорусь хоче платити за єврооблігаціями у білоруських рублях

У Білорусі заявили, що виконуватимуть боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями.

Про це з посиланням на заяву білоруського уряду пише "Інтерфакс-Україна".

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", - йдеться у заяві пресслужби Радміну.

За рішенням влади, виконання боргових зобов'язань з державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

Раніше білоруський уряд вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобов'язаннями перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 млрд дол.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на 500 млн дол під 6,125% і 10-річні на 750 млн дол під 6,375%. У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт Росії внаслідок того, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігації на суму 100 мільйонів доларів.

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

У Кремлі ж не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту щодо валютних боргових зобов'язань.

Росія провела свої останні платежі на суму 234,85 млн доларів за зовнішнім боргом у рублях, що може означати невиконання зобовʼязань і, як наслідок, дефолт.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатитирублями.

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Економічна правда