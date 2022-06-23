Новини 23 червня: Україна – кандидатка на вступ до ЄС, НБУ знову друкує мільярди гривень

Про роботів. Армія США погодилась надати робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва.

Про ЄС. Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Про кризу. Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок з Росії – наступної сходинкою буде державне регулювання споживання газу

Про дефолт. Росія провела платежі на суму 234,85 млн доларів за зовнішнім боргом у рублях, що може означати невиконання зобовʼязань і, як наслідок, дефолт

Про McDonald’s. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні

Про гривню. Національний банк викупив у Міністерства фінансів облігацій внутрішньої державної позики на 35 мільярдів гривень. Простіше, "надрукував" ці кошти. Раніше Мінфін відпустив ставку за військовими ОВДП для Нацбанку.

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Після відключення російських і білоруських клієнтів нам погрожували. Родіон Єрошек, Poster POS

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Співзасновник сервісу для автоматизації закладів харчування розповів, хто швидко адаптувався до умов війни, як змінилися споживчі настрої українців та з якими проблемами стикаються ресторани на окупованих територіях.

Банки не помітили рекордну облікову ставку. Чому дохідність депозитів не зростає?

ЕП поцікавилася, як найбільші банки відреагували на таке рішення регулятора та чи змінили дохідність своїх депозитів.