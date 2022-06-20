Новини 20 червня: українська ІТ-армія зриває виступ Путіна, Китай імпортує рекордний обсяг нафти з РФ

Про ІТ-армію. З 13 по 19 червня IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів. Зокрема – економічний форум із виступом Путіна, регіональні суди РФ, сайти терористичних утворень в Україні та російські ЗМІ.

Про нафту. У травні імпорт Китаєм сирої нафти з РФ зріс на 55% у річному вимірі до рекордного рівня - Росія вийшла на перше місце з постачання сировини до Китаю, випередивши Саудівську Аравію.

Про пальне. Ситуація з дефіцитом пального, яка виникла через обстріли РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізована ближче до осені.

Про екологію. Верховна Рада підтримала в цілому рамковий закон про управління відходами, який узгоджує принципи роботи розширеної відповідальності виробника та залучення до процесу місцевої влади. Ухвалення цього закону визначено Угодою про асоціацію України з ЄС.

Про газ. Російський Газпром знову не забронював додаткові потужності транзиту газу через українську газотранспортну систему на тлі стрімкого скорочення поставок газу з РФ до Європи.

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