Новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу

Про газ. Канада заявила у четвер, що веде переговори з Німеччиною щодо вирішення проблеми з турбіною Siemens Energy для російського газопроводу "Північний потік-1", який був був відправлений до Канади на технічне обслуговування.

Про Газпром. Скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

Про ЄС. Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про падіння Росії. Російський банк "Тінькофф" встановив комісію для вхідних SWIFT-переказів у розмірі не менше 200 доларів, незалежно від суми переказу

Частина контрафактних смартфонів Samsung, які росіяни нелегально возять в РФ після застосування санкцій проти країни, не можуть бути активовані, адже географічна зона не співпадає з офіційною

Про євроінтеграцію. Україна вже майже виконала пʼять запланованих "безвізів", причому енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний – протягом літа

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Продажі нерухомості відновилися, але покупців нема. Що далі?

Чи готові українці інвестувати в будівництво житла під час війни, хто купує нерухомість та чи всі компанії-забудовники витримають випробування війною?