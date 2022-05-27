Дефолт РФ матиме мінімальний вплив на американську та світову економіки – Білий дім

У Білому домі заявили, що очікують мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу в четвер, пише Reuters.

"Ми очікуємо, що вплив [дефолту] на американську та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції", - сказала вона.

"При цьому Міністерство фінансів продовжує відслідковувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою", - додала речниця Білого дому.

Агентство нагадує, що у середу США поставили Росію на межу дефолту за міжнародними борговими зобов'язаннями, не продовживши ліцензію Москви на виплату власникам облігацій.

Так, Мінфін США у вівторок увечері опублікував на своєму веб-сайті повідомлення про анулювання ліцензії, термін дії якої закінчився о 04:01 у ніч на середу за Грінвічем.

Ліцензія дозволяла РФ проводити виплати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами.

Закінчення терміну дії ліцензії, швидше на все, робить неминучим дефолт Росії принаймні за деякими міжнародними облігаціями на суму 40 мільярдів доларів, пише Reuters.

Нагадуємо:

Росія готує механізм, що дозволяє розрахуватися з власниками суверенних євробондів за відсутності ліцензії США.

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Мінфін Росії провів виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, без спроби зробити це в рублях.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

"Допомагає" РФ постійний потік нафтогазової валюти. Аналітики Citigroup прогнозують, що через різке зростання цін на газ цього року РФ може отримати від ЄС рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше за показник 2021 року.

Економічна правда