РФ цього року може отримати від ЄС рекордні 100 мільярдів доларів за газ – прогноз Citigroup

Аналітики Citigroup прогнозують, що через різке зростання цін на газ цього року РФ може отримати від ЄС рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше за показник 2021 року.

Про це пише французька газета Les Echos.

Ця сума вдвічі більша, ніж минулого року, коли ціни "вже були високими", і не враховує доходи від іншої енергетики, наприклад, нафти та вугілля, зазначає газета.

"Попри санкції, гучні заяви та обіцянки запровадити ембарго, 27 країн - членів Євросоюзу щодня платять "Газпрому" $200 млн", - пише газета, посилаючись на розрахунки професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєррі Броса.

Нагадуємо:

Попри спроби Газпрома переконати покупців у ЄС, що оплата газу рублями не порушить санкції, у ЄС наполягають, що не змінили своєї позиції і вважають механізм порушенням.

Тим часом ще десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати російського газу, причому, за словами прем’єра Італії, найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях.

Президент РФ Владімір Путін наприкінці березня підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях.

Економічна правда