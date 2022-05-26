У РФ відреагували на заборону обслуговувати держборг у США: готують новий механізм

Росія готує механізм, що дозволяє розрахуватися з власниками суверенних євробондів за відсутності ліцензії США.

Про це заявив голова Мінфіну Антон Сілуанов, повідомляє Інтерфакс.

"Ми запропонуємо інструмент для того, щоб усі власники нашого боргу могли отримати свої відсотки та своє тіло боргу", - сказав він.

Глава російського Мінфіну додав, що розроблятиметься механізм виплати "минаючи всі західні розрахункові інфраструктури, для того, щоб взаємодіяти з власниками наших паперів безпосередньо".

Нагадуємо:

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Мінфін Росії провів виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, без спроби зробити це в рублях.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

"Допомагає" РФ постійний потік нафтогазової валюти. Аналітики Citigroup прогнозують, що через різке зростання цін на газ цього року РФ може отримати від ЄС рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше за показник 2021 року.