Угоду з продажу "Челсі" закрито: Абрамович більше не володіє клубом

Угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі закрита. Із 2003 року клубом володів російський бізнесмен Роман Абрамович.

Про це йдеться у звіті про розподіл акцій від 26 травня, опублікованому на сайті Companies House (Реєстраційної палати Великої Британії).

26 травня Міністерство закордонних справ та міністерство фінансів Португалії дозволили російському олігарху Роману Абрамовичу, який має португальське грмадянство, продати футбольний клуб "Челсі".

Дозвіл Португалія дала слідом за гарантіями від британської влади, що гроші від продажу клубу будуть використані з гуманітарною метою і не принесуть прямої чи непрямої вигоди Абрамовичу. Португалія погодила своє рішення із Єврокомісією.

Напередодні угоду схвалив британський уряд, а до цього - правління Англійської прем'єр-ліги.

На початку травня клуб повідомив, що Абрамович домовився про продаж.

Покупцями стала група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі.

Сума операції становитиме 4,25 млрд фунтів стерлінгів.

Так, із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

Нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові інвестиції на благо клубу. Сюди входять інвестиції у стадіон, Академію, жіночу команду та подальше фінансування фонду Челсі.

Нагадуємо:

Напередодні Рада Англійської Прем'єр-ліги схвалила продаж футбольного клубу Челсі російського олігарха Романа Абрамовича новій групі власників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Абрамович та уряд Великої Британії знайшли юридичне вирішення ситуації щодо боргу ФК "Челсі" перед олігархом: це дозволить продовжити процес закриття угоди з продажу клубу.

7 травня футбольний клуб "Челсі" підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович погодив умови продажу новій групі власників на чолі з Тоддом Боелі, Clearlake Capital, Марком Волтером та Хансйоргом Віссом.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Англійська прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.

Економічна правда