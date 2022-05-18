Абрамович і уряд Британії улагодили розбіжності щодо продажу "Челсі", угоду закриють до 31 травня – ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович та уряд Великої Британії знайшли юридичне вирішення ситуації щодо боргу ФК "Челсі" перед олігархом: це дозволить продовжити процес закриття угоди з продажу клубу.

Про це пише Bloomberg.

Раніше Абрамович заявляв, що хоче списати борг у 1,5 млрд фунтів, виданий ним клубу, але через накладені на нього санкції рахунки були заморожені, і це виявилося неможливим.

Згодом у ЗМІ поширювалась інформація, що Абрамович хоче повернути 1,5 млрд фунтів, які він дав "Челсі" у борг, проте його представник це спростував.

За даними Bloomberg, тепер юристи Абрамовича та британський уряд дійшли компромісу з цього питання. Наразі бізнесмен та його юристи впевнені, що британський уряд схвалить угоду з продажу "Челсі".

Агентство нагадує, що консорціум на чолі з Тоддом Боелі уклав угоду про купівлю "Челсі" за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів 7 травня.

Інвестори мають отримати дозвіл на оформлення угоди від АПЛ, а потім уряд Британії видасть клубу нову ліцензію, яка дозволить здійснити продаж.

"Дозвіл уряду на продаж також має дати зелене світло плану Абрамовича щодо передачі коштів від продажу новому благодійному фонду.

Колишньому виконавчому директору ЮНІСЕФ у Великій Британії Майку Пенроузу доручено створити фонд для надання гуманітарної допомоги, починаючи з жертв війни в Україні", - пише Bloomberg.

Термін дії тимчасової урядової ліцензії "Челсі" закінчується 31 травня, і ця дата є дедлайном для закриття угоди.

Рішення, знайдене Абрамовичем та урядом Британії, дає змогу встигнути улагодити усі формальності до 31 травня.

Нагадаємо:

7 травня футбольний клуб "Челсі" підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович погодив умови продажу новій групі власників на чолі з Тоддом Боелі, Clearlake Capital, Марком Волтером та Хансйоргом Віссом.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Англійська прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.

Економічна правда