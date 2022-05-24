Зроблено ще один крок до продажу Челсі

Рада Англійської Прем'єр-ліги схвалила продаж футбольного клубу Челсі російського олігарха Романа Абрамовича новій групі власників.

Про це йдеться у заяві.

Там зазначили, що провели спеціальний тест нових власників, а щодо всіх потенційних директорів необхідну перевірку.

У раді ліги резюмували, що покупка, як і раніше, залежить від видачі урядом необхідної ліцензії на продаж та задовільного завершення заключних етапів угоди.

Нагадуємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що Абрамович та уряд Великої Британії знайшли юридичне вирішення ситуації щодо боргу ФК "Челсі" перед олігархом: це дозволить продовжити процес закриття угоди з продажу клубу.

7 травня футбольний клуб "Челсі" підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович погодив умови продажу новій групі власників на чолі з Тоддом Боелі, Clearlake Capital, Марком Волтером та Хансйоргом Віссом.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Англійська прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.