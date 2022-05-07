Абрамович погодив умови продажу Челсі
Футбольний клуб Челсі підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович погодив умови продажу новій групі власників на чолі з Тоддом Болі, Clearlake Capital, Марком Волтером та Хансйоргом Віссом.
Про це йдеться у заяві клубу
Так, із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.
А для переказу коштів із замороженого банківського рахунку у Великій Британії буде потрібно схвалення уряду країни.
Нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові інвестиції на благо клубу. Сюди входять інвестиції у стадіон, Академію, жіночу збірну та подальше фінансування фонду Челсі.
Очікується, що продаж буде завершено наприкінці травня за умови отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"