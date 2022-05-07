Абрамович погодив умови продажу Челсі

Футбольний клуб Челсі підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович погодив умови продажу новій групі власників на чолі з Тоддом Болі, Clearlake Capital, Марком Волтером та Хансйоргом Віссом.

Про це йдеться у заяві клубу

Так, із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

А для переказу коштів із замороженого банківського рахунку у Великій Британії буде потрібно схвалення уряду країни.

Нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові інвестиції на благо клубу. Сюди входять інвестиції у стадіон, Академію, жіночу збірну та подальше фінансування фонду Челсі.

Очікується, що продаж буде завершено наприкінці травня за умови отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів.