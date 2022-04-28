FT: Чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях, зокрема OMV

getty images

Енергетичні групи ЄС готові піти на кремлівські вимоги щодо оплати газу в рублях та планують відкрити рублеві рахунки у швейцарській "дочці" Газпромбанку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власних співрозмовників.

Серед таких компаній – німецька Uniper і австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини. Зазначається, що переговори між європейськими покупцями та "Газпромом" активізувалися з наближенням термінів платежів.

OMV повідомила, що проаналізувала запит Газпрому щодо способів оплати з огляду на санкції ЄС і працює над рішенням, яке відповідало б санкціям. У Uniper заявили, що санкції не порушуватимуть: "Ми вважаємо, що зміна процесу платежів відповідає закону про санкції, і тому виплати можливі".

При цьому ЄС, який спершу заявив про неприпустимість оплати за газ рублями, згодом повідомив, що кремлівська схема оплати газу може бути "сумісною з санкціями" за певних умов.

За новим механізмом, європейські компанії продовжуватимуть платити Газпромбанку за імпорт у євро. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім конвертуватиме депозити в євро на рублі на другому рахунку, відкритому на їхнє ім’я. Останній крок – ці компанії здійснюють рублевий переказ до Росії.

Віце-канцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Хабек заявив у середу, що російських механізм "сумісний із санкціями, і, наскільки я розумію, німецькі компанії, які так роблять, дотримуються своїх контрактів". Він зазначив, що "більшість країн ЄС використовують такий підхід".

Нагадуємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у Газпромбанку, як того вимагає Кремль, при цьому чотири з них вже провели оплату в рублях.

У вівторок російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року. Також газові поставки зупинили для болгарськоїгазової компанії Bulgargaz за неоплату в рублях.

Президент РФ Владімір Путін наприкінці березня підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях.



