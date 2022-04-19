Назад у дев’яності на "Євро-0" та поганий день для автопрому: підсумки економічного фронту 19 квітня

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З кожним днем кривавої війни, яку Росія розпочала проти України, сама ж країна-агресор повертається у дедалі глибше майбутнє. Виявляється, що тісні торговельні зв’язки з цивілізованим світом не є гарантом дипломатичної безпеки, а країни готові накладати нові й нові пакети санкцій.

І хоча попереду – ще більш суворі заходи, країну вже зараз відкинуло у 90-і.

Що відбувалося на економічному фронті 19 квітня?

Машина часу є, а машин бракує

Черговий російський винахід підсанкційної економіки, машина часу, був представлений ворожим урядом. Адже санкції не лише відкидають "простих росіян" в атмосферу останнього дефолту у 1998 році, але й їздити доведеться на відповідних автівках.

Так, російський уряд тимчасово дозволить виробництво автомобілів усіх екологічних класів, включаючи Євро-0, хоча згідно з чинним технічним регламентом, машини повинні відповідати Євро-5 і вище. Адже з деталями в умовах санкцій російський автопром переживає свої далеко не найкращі часи.

Європа, США та Японія скасували випуск автомобілів класу Євро-0 ще з 1992 року, Євро-1 – з 1995-го. Росія ж запровадила стандарт Євро-2 у 2002 році.

При цьому чинний техрегламент Митного союзу передбачає, що всі автомобілі, що виробляються для ринку, повинні відповідати класу Євро-5 і вище.

Ті ж санкції змушують "країну-бензоколонку" скорочувати нафтопереробку, адже виникає дедалі більше складнощів з експортом продукції – за першу половину квітня середньодобовий обсяг переробки знизився на 6%.

Тенденція погіршуватиметься і далі у травні через скорочення закупівель найбільшими міжнародними трейдерами, при тому, що нафтопереробка РФ орієнтована на експорт. Значне зниження нафтопереробки у Росії спостерігається з березня.

Порядок санкційний

Падіння РФ в останні місяці зумовило нові прогнози Міжнародного валютного фонду, згідно яких ВВП Росії впаде на 8,5% у 2022 році, і продовжить скорочуватися на 2,3% у 2023 році. Інфляцію в країні-агресорі прогнозують на рівні 21,3%.

Дає про себе знайти з масовий вихід компаній з російського ринку, і безробіття в РФ зросте цьогоріч майже вдвічі – до 9,3% цьогоріч проти 4,8% у 2021 році.

Тим часом країни продовжують тиснути на агресора санкціями. Сьогодні Канада оголосила про запровадження нових обмежень проти 14 фізосіб із Росії, зокрема – очільниці Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, а також дочок Путіна Марію Воронцову і Катерину Тихонову, які раніше також потрапили під санкції ЄС, США та Британії. Із ними у переліку – співвласники "Альфа-груп" Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан.

Також у вівторок до санкційного тиску додалася Нова Зеландія, і запровадила заходи проти низки російських банків, які становлять приблизно 80% загальних банківських активів Росії. У переліку і Альфа-Банк, і Банк Росія, а також Банк "Открытие", Центральний банк РФ, Газпромбанк, Російський фонд прямих інвестицій, Сбербанк, Совкомбанк, Внешэкономбанк та ВТБ.

Хоча європейські банки і так цураються роботи з російськими грошима. Наприклад, найбільший швейцарський банк UBS розсилає російським клієнтам листи про те, що перестає керувати їхніми активами – і такі проблеми є у росіян і в інших європейських банках.

Друга хвиля виходу компаній-гігантів

Через півтора місяці війни та безпрецедентні за кількістю та впливом санкції, в росії нарешті почали визнавати викликані ними економічні проблеми. Буквально в понеділок голова російського Центробанку попередила, що через санкції російський ринок очікують проблеми з імпортом, експортом та логістикою.

Ці проблеми, судячи з усього, почали відчувати і іноземні компанії, які планували обмежити операції в Росії, але не залишати ринок. Втім, за сьогодні одразу чотири великі гравці оголосили про наміри повністю припинити роботу в країні-агресорі: виробник побутової хімії Henkel (Percil, Bref, Ceresit та інші бренди), розробник корпоративного програмного забезпечення SAP та два автоконцерни Stellantis і (бренды Citroën, Fiat, Opel, Peugeot) та General Motors.

Кожна з цих компаній раніше вже обмежувала певні напрямки діяльності в РФ, але всі прийняли рішення розірвати бізнес-зв’язки з країною. Henkel взагалі за два тижні до цього запевняла, що продовжить операційну діяльність та виробництво, не зважаючи ні на що.

Причина такої різкої зміни позиції – як раз нові санкції, які забороняють постачати окремі товари, технології та комплектуючі до росії, а також ускладнюють логістику навіть тих поставок, які не підпали під санкції.

Вихід гігантів тягне за собою і низку звільнень. General Motors вже повідомила своїх співробітників та дилерів, всі інші обмежилися заявами про певний перехідний період для належного оформлення виходу. Але збереження робочих місць в непрацюючій компанії не буде тривати вічно. Лише за результатами сьогоднішніх рішень під загрозою втратити роботу опинилися більше 7000 росіян.