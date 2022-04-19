Нова Зеландія запровадила санкції проти 80% банківської системи Росії

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

Про це йдеться у заяві уряду.

За словами голови МЗС країни Нанаї Махути, Нова Зеландія вводить санкції проти 18 фінансових установ, включаючи центральний банк Росії, суверенний фонд та найбільші фінансові установи країни.

"Ці основні установи становлять приблизно 80% загальних банківських активів Росії", - сказала Наная Махута.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб спричинити економічні та політичні втрати, зокрема, проти організацій, які фінансують продовження вторгнення в Україну.

З цим останнім раундом санкцій Нова Зеландія приєднується до країн по всьому світу, які наклали суворі покарання на президента Путіна та систему фінансування його незаконного вторгнення", - додала вона.

Цей раунд санкцій спрямований на:

три основні державні фінансові установи, включаючи банки та ключовий інвестиційний фонд;

вісім найбільших банків;

сім інших важливих банків через зв'язки з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України", - додала Махута.

Під останній раунд санкцій потрапили 18 організацій: Альфа-Банк, Банк Росія, Банк "Открытие", Чорноморський банк розвитку і реконструкції, Центральний банк Російської Федерації, Московський кредитний банк, Газпромбанк, Генбанк, Промисловий банк, Новікомбанк, Россільгоспбанк, Російський національний комерційний банк, Російський фонд прямих інвестицій, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Економічна правда