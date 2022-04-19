Назад у 90-ті: в Росії відновлять виробництво автомобілів класу Євро-0

Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images

Російський уряд тимчасово дозволить виробництво автомобілів усіх екологічних класів, включаючи Євро-0. Згідно з чинним технічним регламентом, машини повинні відповідати Євро-5 і вище.

Про це пише "Комерсант".

Дія ухвали про "правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період" поширюється лише на великі вітчизняні автомобільні концерни, в яких працюють понад п'ять тисяч співробітників.

Передбачається, що для легкових, а також для малотоннажних вантажних авто та вантажних з бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким, зокрема Євро-0.

Для легких комерційних машин і вантажівок з дизельними двигунами – вище за клас Євро-1 (класу нижче не існує), у випадку з двигунами, що працюють на газу, – Євро-3.

При цьому в ухвалі зазначено, що використання каталітичних нейтралізаторів, які знижують викиди, обов'язково у випадку, якщо це передбачено конструкцією автомобіля.

Чинний техрегламент Митного союзу передбачає, що всі автомобілі, що виробляються для ринку, повинні відповідати класу Євро-5 і вище. Однак у зв'язку з тим, що компанія Bosch зупинила постачання систем керування двигунами, які, зокрема, регулюють потужність і рівень викидів, з цим виникали проблеми.

Джерело видання зазначило, що автоконцерни вже зібрали близько п'яти тисяч машин, які вони не можуть реалізувати через їхню невідповідність регламенту.

Європа, США та Японія скасували випуск автомобілів класу Євро-0 з 1992 року, Євро-1 – з 1995-го. Росія запровадила стандарт Євро-2 у 2002 році.