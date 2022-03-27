Вплив на "спонсорів" російської війни та заробітки "Газпрому": підсумки на економічному фронті 27 березня

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Широкомасштабне вторгнення росії до України стало глобальною економічною проблемою ще з перших годин від свого початку. Україна була і залишається важливим гравцем на світових ринках продовольства, а росія — на ринках енергетичної сировини. Тож конфлікт вдарив по найбільш болючих точках глобальної економіки.

Крім страшних наслідків, які війна несе українським містам та їхнім мешканцям, від неї страждатимуть мешканці інших регіонів планети, здавалося б, зовсім не пов’язаних зі Східною Європою.

Так, сотні мільйонів людей на Близькому Схожі та на півночі Африки через відсутність постачань зернових з України можуть опинитися на межі голоду. Для решти країн світу наслідком війни стане стрімке подорожчання продуктів харчування, а також пального. Ці процеси можуть стати "іскрою", яка "підпалить" протестні рухи у значній частині країн, що розвиваються.

Однак, більш ніж за місяць після початку війни, на жаль, не всі розуміють глобальності її наслідків. Низка міжнародних компаній продовжують й надалі вести бізнес у країні-агресорі так, ніби нічого й не відбулося. Цим самим вони спонсорують російський терор проти мирних українців, а також гуманітарну катастрофу у містах України та країнах, що розвиваються.

Останні спонсори терору

Від початку російського вторгнення до України понад 170 західних компаній оголосили про повне припинення діяльності на території країни-агресора, ще майже 200 — призупинили роботу. Поки що тимчасово.

В окремих випадках таке рішення бізнес ухвалював під впливом західних санкцій, а в інших — з солідарності з Україною. У будь-якому разі тимчасовий чи постійний вихід компаній з російського ринку завдав економії агресора багатомільярдних збитків у вигляді недоотриманих податків російського бюджету, які могли піти на фінансування вбивств українських дітей та знищення наших міст.

Російська агресія проти України об’єднала весь цивілізований світ та цивілізований бізнес. Однак деякі компанії вирішили пожертвувати цінностями заради грошей, які вони збираються заробити у країні з "від’ємним ростом" економіки.

Так, французька компанія "Ашан" вийшла з офіційним коментарем, у якому заявила, що буде продовжувати вести свій бізнес у росії попри всі звірства, які чинять солдати агресора коштом сплачених "Ашаном" податків.

"Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згодна. Нас легко критикувати, але ми є, ми відкриті та діємо для цивільного населення", — заявив гендиректор компанії Ів Клод.

У своєму рішенні "Ашан" прикривається "місією годувати населення обох країн" (України та росії). Так, ніби з виходом компанії з російського ринку в рф не залишиться жодного продуктового магазину та харчових продуктів загалом.

"Ашан" — не єдина компанія, для якої прибуток (який у випадку з росією може виявитися цілком примарним, зважаючи на стрімкий занепад її економіки) виявився дорожчим за репутацію.

Експерти Єльського університету (США) підрахували, що з часу початку повномасштабного вторгнення росії до України 24 лютого 2022 року 42 великі західні компаній вирішили проігнорувати заклики вийти з російського ринку чи бодай скоротити там свою діяльність.

Більшість таких компаній американські — їх виявилося 12. Шість компаній з переліку зареєстровані на материковому Китаї чи у Гонконгу, 5 компаній (включаючи "Ашан") — французькі, а ще 3 — тайванські.

Ці компанії продовжують бути мимовільними спонсорами російської агресії проти України. Проте потік їхніх коштів до російського бюджету ще можна урізати. Методи впливу — від листів громадян до тиску на акціонерів компаній. Ознайомитися з інструкцією, як кожен може долучитися до впливу на спонсорів російської агресії можна за посиланням.

Бойкот "свастики" 21 століття

Сьогодні небажання компаній хоч якось асоціюватися з росією досягло нового рівня.

З третього березня державні структури та ЗМІ РФ почали масово використовувати позначки російської військової техніки "Z" та "V" як символи повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Ці ж логотипи – особливо літера "Z" – почали з’являтися і на мітингах, і на сувенірній продукції, і у повсякденному житті як символ підтримки російської агресії та війни в Україні.

Звичайно, весь цивілізований світ одразу охрестив російську військову "Z" зі свастикою 21-го сторіччя. Російські спортсмени за її демонстрації почали отримувати міжнародні "дисциплінарки" аж до дискваліфікацій, а ряд країн, серед яких Литва, Чехія та німецькі федеративні землі Баварія і Нижня Саксонія, поступово вводять загальну заборону та покарання за використання російської мілітарної символіки.

Сьогодні до цього засудження приєдналася і міжнародна компанія. Швейцарський страховик Zurich Insurance відмовився від свого багаторічного логотипа у вигляді літери "Z" аби тільки не асоціюватися із загарбницькою політикою путінської росії.

Нового рівня досягла й економічне дикунство РФ. Працівники ФСБ росії конфіскували у представника швейцарського люксового бренду Audemars Piguet в Москві годинники на мільйони доларів.

Як пише Bloomberg з посиланням на швейцарські джерела, представники МЗС Швейцарії вважають, що дії російських силовиків – це "довільна репресивна відповідь на санкції". Компанія Audemars Piguet ще 8 березня призупинила експорт та продажі на російському ринку

Не обійшлося і без обмежень роботи міжнародних компаній з країною-агресором. Три найбільші банки Японії MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp планують зупинити доларові операції з російським "Сбєрбанком". При чому MUFG Bank (основний банківський підрозділ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc) швидше за все відмовиться і від здійснення переказів Сбєрбанку і в іншій іноземній валюті.