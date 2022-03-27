Найбільші банки Японії зупинили доларові операції зі "Сбєрбанком"

Три найбільші банки Японії оголосили, що припинять доларові операції та грошові перекази з російським Сбєрбанком через санкції США.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на японські медіа.

Рішення про припинення доларових операцій ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp.

За словами джерел, зрив їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, які ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів, на кшталт використання банків за межами США.

Сполучені Штати додали Сбєрбанк до свого санкційного списку в лютому, і заборона на доларові операції з банком набуде чинності в суботу.