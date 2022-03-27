Понад 40 великих міжнародних компаній продовжують працювати в РФ без обмежень
42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.
Про це свідчать дані групи експертів Єльського університету, які вони щоденно оновлюють.
З перших днів повномасштабної війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів стежить за компаніями, які працювали або працюють у Росії.
Уперше список був опублікований 28 лютого. Там було лише кілька десятків компаній, які заявили про вихід з російського ринку.
Загалом з моменту масштабного вторгнення російської армії в Україну понад 400 компаній оголосили про зміни в планах щодо Росії.
Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність, інші лише призупинили бізнес або лише відмовилися від запланованих інвестицій, частина продовжує роботу в звичайному режимі.
Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій. 26 березня перелік виглядає так.
- Припиняють діяльність у Росії – 174.
- Призупиняють діяльність – 195.
- Скорочують діяльність – 31.
- Продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток – 56.
- Продовжують діяльність у Росії без обмежень – 42.
В останній групі найбільше компаній із США (12), Франції (5), Китаю (5), Тайваню (3) та Німеччини (2).
Серед них – найбільші платники податків у бюджет РФ – французькі компанії. За час повномасштабної війни в Україні французький бізнес показав себе одним з найбільш лояльних до Росії.
Так, автоконцерн Renault вирішив зупинити виробництво на заводі в Москві після тривалої критики. Частково обмежив активність в РФ Danone, але зберіг виробництво в РФ.
Найбільш послідовими виявилися ритейл-мережі групи ADEO: Leroy Merlin, Auchan та Decathlon. Усі ці компанії продовжують працювати в Росії без обмежень. Разом у 2020 році перші дві компанії сплатили до російського бюджету понад 500 млн дол.
Напередодні гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".
США представлені в списку менш відомими компаніями. Китай – це компанії Alibaba, Huawei, Xiaomi, Tencent та Didi. Працюють в РФ і технологічні тайванські корпорації – Asus, Acer та MSI.
Cеред інших компаній виділяється німецька група Metro (193 млн дол сплачених податків у бюджет РФ у 2020 році), яка погрожувала українському підрозділу відключенням від поставок товару через тиск на корпорацію щодо виходу з Росії.
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