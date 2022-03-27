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Війна Росії та України призведе до голоду на Близькому Сході – голова МВФ

Неділя, 27 березня 2022, 12:37

Вторгнення Росії в Україну може, крім іншого, спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на форумі у Досі (Катар).

На думку голови МВФ, вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови для нової "Арабської весни".

"Коли ціни підскочать, і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", – сказала вона.

Георгієва закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства та енергоносіїв та відповідно до зростання цін на них.

Директор-розпорядник МВФ також наголосила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок.

"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоби забезпечити стабільність цін на продовольство", – заявила Георгієва.

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МВФ війна зерно продовольство
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