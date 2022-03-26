В очікуванні газової блокади росії: підсумки на економічному фронті 26 березня  

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Страх охопив верхівку російської влади. Страх показати на весь світ слабкість російської армії, страх загнати "військову операцію" проти України у глухий кут, страх втратити авторитет навіть серед тих нечисленних "союзників" з ряду тоталітарних диктаторів світу.

А також страх економічного колапсу, який змусить росіян вперше за останні роки відвернутися від телевізора та послухати бурчання свого живота.

Це російський диктатор показує випусками ракет по мирним українським містам, знищенням торговельних центрів, лікарень, дитячих садків та шкіл. Або обстрілами заходу України під час виступу Джо Байдена у Польщі.

"Ціна покарання – це єдине, що може змусити Росію змінити свій курс", — заявив президент США 26 березня в той час, як ворожі ракети падали на Львів.

Росія вже сплатила доволі високу ціну за брутальний напад на Україну, однак Захід використав далеко не весь свій арсенал економічних обмежень. Найбільш жорсткі санкції, які можуть відправити російську економіку у нокаут, все ще перебувають на узгодженні країнами Заходу.

Підготовка до відмови від газу

Економіка країни-агресора майже повністю залежить від видобутку та продажу нафти та газу. Особливо зараз, коли росію позбавили доступу до західних технологій, промислові підприємства скорочують виробництво через санкції, а ІТ-компанії масово тікають з російського ринку, як і їхні працівники.

Лише високі ціни на енергоресурси наразі й підтримують кульгаву економіку агресора. Але рятуватимуть ці ціни лише у тому разі, якщо її нафту та газ продовжуватимуть купувати.

І якщо раніше росія могла тиснути на Європу, шантажуючи європейські держави перекриттям "труби" або корумпуючи їх "знижками" на газ, то зараз цей номер вже не пройде.

Напередодні європейські лідери домовилися про перехід до спільних закупок газу. Цей крок має посилити позиції Європи на переговорах з росією доти, доки блакитне паливо буде купуватися у агресора. Однак схоже, що такі купівлі триватимуть не довго.

Кожного дня європейські та американські політики все чіткіше артикулюють на зменшенні залежності від російських енергоресурсів і вже навіть починають працювати над реалізацією відповідних планів.

Замінити російський газ та нафту вже є кому. Не залишити Європу у біді обіцяють у США. Допомога може прийти й зі сторони Катару. Останній напередодні підписав угоду з Німеччиною.

"Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль. Закликаю вас – нарощуйте виробництво енергоносіїв , щоб Росія зрозуміла, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю, і для шантажу світу", – звернувся Зеленський до держав Перської затоки, присутніх на конференції у Досі.

Передусім – Катару, для якого накриття росії залізною завісою може зіграти на руку, адже дозволить наростити свою частку на світовому ринку СПГ. Водночас країна може перенаправити лише 10-15% своїх обсягів до Європи, адже продає більшу частину свого СПГ клієнтам з Азії за довгостроковими контрактами.

Допомогти Європі відмовитися від російського газу готова й Україна. Зокрема, наша влада готова допомогти зі зберіганням блакитного палива у своїх підземних сховищах газу.

"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитися від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", — заявив міністр енергетики України Герман Глущенко.

Скоординовані дії щодо налагодження логістики, необхідної для заміни російського газу у Європі — яскраве свідчення того, що Старий Світ дуже активно готується до того, аби сказати рф "прощавай" в енергетичних відносинах.

Британські та німецькі компанії найбільш рішучі на вихід

За даними Єльської школи менеджменту, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 450 компаній повністю припинили або обмежили бізнес-зв’язки з росією.

За даними дослідників команда українського Forbes проаналізувала реакцію на війну іноземних компаній, які входять в Росії до рейтингу топ-250.

Як виявилося, найбільша частка повного припинення роботи на російському ринку припадає на компанії з Великої Британії та Німеччині.

Лідери "антирейтингу" – великі компанії з Франції та Китаю, які в більшості своїй продовжують повноцінно працювати в країні-агресорі.

Втім, деякі компанії цих країн продовжують обмежувати свою діяльність з росією. Так, сьогодні французька страхова компанія АХА заявила, що припиняє інвестиції в російський ринок та не буде перестраховувати російських страховиків.

Крім того, нідерландська банківська група ING Bank відмовилася від нових контрактів з компаніями з рф та рб, німецька MAN Energy Solutions переглядає російські контракти, а фінський виробник суднових двигунів Wartsila та залізничний перевізник вантажів VR Transpoint призупиняють бізнес із Росією.

Російські компанії теж продовжують стикатися з наслідками санкційної політики заходу.

Британські та американські санкції щодо основного виробника безпілотників "Кронштадт" ускладнять ремонт збитих військових дронів окупантів, а російський виробник антивірусного ПО "Лаборатория Касперского" не зможе нормально працювати на американському ринку через потрапляння у список компаній, які загрожують нацбезпеці США.

Введені раніше санкції змушують російські компанії вдаватися до крайніх заходів. Найбільший російський лоукостер "Побєда" через обмеження поставок деталей скорочує свій парк до 25 Боінгів, а решту 16 буде використовувати на запчастини для ремонту.