Україна закликала найбільші тютюнові компанії зупинити бізнес в РФ

Міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до керівництва найбільших тютюнових компаній British American Tobacco, Japan Tobacco International та Philip Morris International із закликом зупинити бізнес в РФ.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"121 дитина загинула, мільйони українців вимушено покинули свої домівки, тисячі зруйнованих шкіл, лікарень, дитсадків. Можна нескінченно перелічувати жахливі наслідки, яких зазнає Україна внаслідок варварської війни розпочатої РФ", – пише Марченко.

Він пояснює, що працювати та вести бізнес в РФ означає сплачувати податки, які спрямовуються на фінансування терористичних дій режиму Путіна. "І сотні міжнародних компаній вже зробили вибір на користь миру та припинили роботу в РФ", – додав міністр.

Як раніше повідомлялося, офіційна позиція цих компаній зводиться до скасування нових інвестицій та призупинення роботи окремих підрозділів. Зокрема, пише Марченко, British American Tobacco розглядає опцію трансферу бізнесу в РФ третій стороні, якою може бути локальний гравець.

Japan Tobacco International поки що припиняють нові інвестиції, як і Philip Morris International.

"Однак, цього недостатньо. Моє переконання – компромісів та згладжувальних альтернатив не може бути. Сподіваюсь, що найбільші тютюнові виробники приєднаються до більшості міжнародного бізнесу та зроблять вибір на користь безпеки України та всього цивілізованого світу", – резюмує міністр.

Слідкувати за компаніями, які виходять, не виходять чи просто припиняють інвестиції в РФ можна на сторінці ЕП.

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Нагадуємо:

Лідером за виручкою серед іноземних компаній у Росії є Philip Morris. У 2020 році цей американський гігант виручив з ринку РФ 359 млрд руб (5 млрд дол).

На всі три тютюнові компанії припадає половина всіх податкових надходжень до російського бюджету серед іноземних компаній, які залишилися в Росії, – 9,1 млрд дол.



