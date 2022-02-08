Новини 8 лютого: влада подарує пенсіонерам смартфони, в "Дії" зʼявилися нові послуги

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Про смартфони для пенсіонерів. Усі вакциновані громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон та пільговий тариф на інтернет.

Про нові послуги в "Дії". У Дії з’явиться низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість.

Про Дія.City. З 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Про НКРЕКП. На 11 лютого заплановане засідання РНБО, на якому можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про електровози. Президент Володимир Зеленський розповів про інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією, зокрема, про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро.

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Закинуті будівлі та незаконні новобудови Києва. Що з ними планує робити уряд?

У Києві стоять десятки незавершених житлових будинків та закинутих споруд. Чому їх не вводять в експлуатацію?