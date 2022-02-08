В Україні запустили спецрежим для IT-галузі "Дія.City": що передбачає

З 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Його запуск презентувала керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.

Під час свого виступу президент Володимир Зеленський розповів, що завдяки Дія.City частка ІТ у ВВП України зросте з 4% 10 ввп, а доходи – до 16,5 млрд доларів.

За його словами, вже сьогодні до режиму долучаться перші провідні іноземні та українські IT-компанії.

Згодом Тарас Кицмей, засновник компанії SoftServe, заявив, що компанія сподівається вже сьогодні подати заявку та однією з перших долучитися до режиму.

Для кого Дія.City

Режим створений для аутсорсингових компаній, R&D-компаній, продуктових компаній, стартапів. Резидентами спецрежиму можуть стати компанії, які займаються, зокрема:

розробкою і тестуванням програмного забезпечення;

виданням та розповсюдженням програмного забезпечення;

навчанням комп'ютерної грамотності, програмування, тестування та технічної підтримки ПЗ;

Digital marketing та Ads з використанням програмного забезпечення, розробленого резидентами;

Для компаній розроблені певні критерії входу. Так, для аутсорсингових, R&D і продуктових компаній є вимоги щодо питомої ваги доходів від здійснення встановлених видів діяльності, середньої зарплати, кількості працівників/GIG-спеціалістів. Для стартапів також є вимоги до річного доходу та терміну реєстрації.

Що передбачає Дія.City

Для компаній-резидентів передбачено спеціальний податковий режим. Зокрема, вони сплачуватимуть:

Корпоративні податки : на вибір податок на виведений капітал у 9% або податок на прибуток у 18%;

Податки на фонд оплати праці: податок на доходи фізичних осіб у 5%, із зарплати понад 40 тисяч євро на рік– 18% ПДФО. Військовий збір – 1,5%. Єдиний соцвнесок збережено на рівні 22% від мінімальної заробітної плати;

Стимули для "янгольских" інвестицій: 0% на дохід фізосіб як дивіденди за умови виплати не частіше одного разу на 2 роки. Також передбачена податкова знижка з ПДФО на суму інвестицій в українські стартапи.

Режим ґрунтується на моделі ґіґ-економіки, тобто моделі трудових відносин, заснованій на короткострокових контрактах або неформальних домовленостях.

Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Дана Гордійчук, ЕП



