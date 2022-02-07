Новини 7 лютого: Лукашенко шантажує Україну поставками дизелю, таксисти і репетитори платитимуть нові податки

Про енергоресурси з Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Про податки для нових професій. В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно якого понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки.

Про Енергоатом. Державна аудиторська служба провела ревізію діяльності НАЕК "Енергоатом" за 2018-2021 роки та виявила фінансових порушень та недоліків на загальну суму 13 млрд грн.

Про транзит. У січні транзит природного газу українською газотранспортною системою впав на 57% попри високі ціни на ринку.

Про дороги. Загальні витрати держбюджету на будівництво доріг за 2021 рік становили 132 млрд грн - це майже втричі більше, ніж планувалось на початку року під час прийняття бюджету-2021.

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Без ЄСВ і з вищим податком на дохід: яку податкову реформу готує влада і що буде з ФОПами

Нова податкова реформа може стати найбільш радикальною за останнє десятиліття. Якщо все вдасться, то єдиний соціальний внесок та військовий збір скасують і запровадять нову спрощену систему оподаткування. Як це буде?