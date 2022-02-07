Всі розділи
Укр / Рус

З таксистів та репетиторів хочуть стягнути податки: хто ще заплатить

Понеділок, 7 лютого 2022, 11:43
 
unsplash

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно якого понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки.

Про це йдеться у статті ЕП.

Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем.

Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%. 

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.

 
джерело: еп

Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.

Відповідні звіти ДПС надсилатиме через "Дію". Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця. 

Більше про те, яку податкову реформу готують для українців і що може змінитися, читайте у статті Ярослава Вінокурова: Без ЄСВ і з вищим податком на дохід: яку податкову реформу готує влада і що буде з ФОПами

Нагадуємо:

До кінця року у Верховну Раду планують внести законопроєкт щодо податкової реформи, яка може запрацювати з 2023 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

податки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Без ЄСВ і з вищим податком на дохід: яку податкову реформу готує влада і що буде з ФОПами 7 лютого 2022, 09:15
Дія Сіті: три небезпеки оази благоденства 7 лютого 2022, 08:06
МПЗ для аграріїв: не такий страшний чорт, як його малюють 4 лютого 2022, 13:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті