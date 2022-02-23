Українські активи обвалилися до рекорду з 2015 року, іноземці вивели мільярд 

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Українські єврооблігації обвалилися до найнижчих рівнів з 2015 року, а нерезиденти скоротили портфель українських держоблігацій на 1 млрд грн через російську кризу.

Дохідність "коротких" єврооблігацій України, номінованих у доларі, у середу злетіла до 41,75%. Для порівняння, ставки за шестимісячними облігаціями внутршіньої держпозики на останніх аукціонах Мінфіну становила лише 3,5%.

Ставки швидко зростали протягом дня, і по обіді за цим випуском становили 29%. Динаміка аналогічна для паперів з різним терміном погашення – від 2022 року до 2033 року. Котирування обвалилися на 6-13%, причому найбільше постраждали папери із погашенням у 2029-2033 роках.

Зауважимо, що дохідність та ціна єврооблігацій – взаємообернені. Що менша ціна, за яку новий інвестор викупить зобов’язання, то більша різниця буде між нею і кінцевою виплатою на момент погашення.

Окремі випуски євробондів наразі торгуються за ціною, що становить лише 60% їхньої номінальної вартості.

Російська криза обвалила до мінімуму з 2015 року українські ВВП-варанти – року, коли уряд їх і випустив. У середу вони котирувалися менше ніж за половину свого номіналу – за 49,5%. За день котирування впали на 15,9%.

Через падіння цін українських активів, яке розпочалося ще у листопаді, уряд втратив змогу залучати зовнішній капітал. Ситуація з українськими запозиченнями погіршується після того, як РФ визнала "незалежність" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Як у коментарі ЕП зазначив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків, на ринок у середу вплинуло визнання Росією псевдореспублік у межах Донецької та Луганської областей України. При цьому США продовжують готовити про те, що агресор готується до масштабного вторгнення в Україну.

Все це спонукає інвесторів продавати українські цінні папери через страх того, що Україна не зможе погасити свої борги. На внутрішніх аукціонах Мінфіну вдалося залучити понад 3 млрд грн від ОВДП, проте, як свідчать дані Нацбанку, переважно держоблігації викупили українські банки.

Навіть попри підвищення ставок, уряду подекуди не вдавалося залучити навіть 100 млн грн на держоблігаціях.

Нерезиденти продали ОВДП зі свого портфелю на рекордну з початку року суму – мільярд гривень. Це вплинуло на кількість валюти в обіг і спричинило стрімке падіння гривні. Для стримування коливань з понеділка НБУ здійснив чистий продаж валюти на близько 240 млн доларів.

Проте курс гривні продовжує ослаблюватися, і 23 листопада перетнув позначку у 29,5 за долар на міжбанківських торгах. На четвер регулятор визначив довідковий курс у 29,25 гривні.

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