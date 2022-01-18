Мінфін продав доларових держоблігацій на 4 мільярди гривень
Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.
Про це відомо з даних Міністерства.
Так, інвесторам запропонували 4 випуски облігацій у національній валюті та ще два – у доларі. За "короткими" паперами з обігом у 6 місяців підняли ставки, водночас переважно вони залишилися незмінними.
Майже весь обсяг залучених коштів походить від продажу доларових облігацій – понад 4 млрд грн в еквіваленті. Натомість від паперів, номінованих у гривні, бюджет отримає лише 118,9 млн грн.
Термін обігу та ставки за облігаціями були такими:
- 6 місяців за ставкою 10,99% (+19 б.п.);
- 1 рік за ставкою 11,9%;
- 2 роки за ставкою 12,95% (+1 б.п.);
- 5 років за ставкою 13,25%;
- Доларові папери з обігом у 6 місяців за ставкою 3,5%;
- Доларові папери з обігом у 1 рік за ставкою 3,7%.
Нагадуємо:
На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.
Українські євробонди другий день поспіль стрімко падають у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.
ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.
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Економічна правда
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