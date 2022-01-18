Мінфін продав доларових держоблігацій на 4 мільярди гривень

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Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.

Про це відомо з даних Міністерства.

Так, інвесторам запропонували 4 випуски облігацій у національній валюті та ще два – у доларі. За "короткими" паперами з обігом у 6 місяців підняли ставки, водночас переважно вони залишилися незмінними.

Майже весь обсяг залучених коштів походить від продажу доларових облігацій – понад 4 млрд грн в еквіваленті. Натомість від паперів, номінованих у гривні, бюджет отримає лише 118,9 млн грн.

Термін обігу та ставки за облігаціями були такими:

6 місяців за ставкою 10,99% (+19 б.п.);

1 рік за ставкою 11,9%;

2 роки за ставкою 12,95% (+1 б.п.);

5 років за ставкою 13,25%;

Доларові папери з обігом у 6 місяців за ставкою 3,5%;

Доларові папери з обігом у 1 рік за ставкою 3,7%.

Нагадуємо:

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Українські євробонди другий день поспіль стрімко падають у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.

ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.

Загроза з боку РФ вплинула також на курс гривні, що слабне протягом останнього тижня. Зокрема, НБУ заявив, що рушієм ослаблення гривні є психологічний чинник.

Економічна правда