Новини вихідних: Lufthansa призупиняє рейси в Київ і Одесу, Бренсон підтримав Україну

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Про Lufthansa. Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до та з Києва та Одеси із 21 до 28 лютого.

Мінінфраструктури оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ.

Літак Lufthansa не вилетів у п’ятницю вранці з Франкфурта до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.

Згодом Lufthansa пояснила призупинення всіх рейсів до столиці України з 21 до 28 лютого ситуацією з коронавірусом.

Про Бренсона і Україну. Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову закликав світ допомогти Україні на тлі загрози російського вторгнення, згадавши Будапештський меморандум 1994 року.

Про Фонд стійкості для України. Президент Володимир Зеленський закликав західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення на тлі російської агресії, а також розробити проти РФ превентивні санкції.

Про ціни на золото. Золото подорожчало до понад 1900 доларів за унцію, максимуму за 8 місяців, на тлі повідомлень про подальше стягнення російських військ на кордонах з Україною.

Про Британію і Huawei. Британський уряд розпочав консультації щодо пошуку механізмів повної заборони обладнання Huawei в мережах 5G до кінця 2027 року.