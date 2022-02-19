Всі розділи
Укр / Рус

Lufthansa призупиняє всі рейси в Україну з 21 лютого

Субота, 19 лютого 2022, 15:58
 
unsplash

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, пише "Європейська правда".

"Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше", - йдеться у заяві.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Численні пасажири, включно з журналістом "ЄвроПравди", отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

"Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова "російські загрози вторгнення в Україну". Ви також скоротите рейси до Москви?", - написав він у Twitter.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіаперевезення

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Авіабезвіз: Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС 17 лютого 2022, 10:49
Ryanair обіцяє літати до Києва, доки "в небі не літають ракети" 17 лютого 2022, 09:23
Bees Airline змушена перегнати всі літаки за кордон  15 лютого 2022, 16:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті