Новини 17 лютого: Рада звільняє Сенниченка, Поляков продає Firefly за 1 долар

Firefly Aerospace

Про Сенниченка. Верховна Рада з другої спроби звільнила очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про Полякова. Український підприємець Максим Поляков продає за 1 долар свою мажоритарну частку у ракетній компаній Firefly Aerospace через тиск регуляторів США.

Про віртуальні активи. Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента і зробила регулятором Нацкомісію з цінних паперів.

Про Вітренка. Верховний Суд підтвердив правомірність припису щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Про авіабезвіз. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом.

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25 поверхів замість чотирьох. Чому київські забудовники будують "людяшники"

Забудовники переконані: чим більше поверхів – тим більший прибуток. "Економічна правда" з експертами розвінчують цей міф.