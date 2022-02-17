Новини 17 лютого: Рада звільняє Сенниченка, Поляков продає Firefly за 1 долар
Про Сенниченка. Верховна Рада з другої спроби звільнила очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.
Про Полякова. Український підприємець Максим Поляков продає за 1 долар свою мажоритарну частку у ракетній компаній Firefly Aerospace через тиск регуляторів США.
Про віртуальні активи. Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента і зробила регулятором Нацкомісію з цінних паперів.
Про Вітренка. Верховний Суд підтвердив правомірність припису щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.
Про авіабезвіз. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом.
Ексклюзив ЕП
25 поверхів замість чотирьох. Чому київські забудовники будують "людяшники"
Забудовники переконані: чим більше поверхів – тим більший прибуток. "Економічна правда" з експертами розвінчують цей міф.
Економічна правда запустила власний YouTube-канал. Слідкуйте за нашими відеоматеріалами тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua