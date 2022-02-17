Авіабезвіз: Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС

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Верховна Рада на засіданні проголосувала за ратифікацію угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом.

Про це відомо з засідання ВРУ, закон підтримали 311 народних депутатів.

Ратифікація угоди Верховною Радою дозволяє завершити процес виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, аби угода набрала чинності.

Угода про "відкрите небо" має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Під час представлення проєкту закону заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко розповіла, що угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіабезпеки польотів.

Також йдеться про відповідність організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп’ютерного бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів.

Вона зауважила, що реалізація відбувається у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів ЄС.

Нагадуємо:

Україна та Європейський Союз підписали 12 жовтня довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

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