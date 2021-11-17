АМКУ не надав дозвіл Хмельницькому та партнерам придбати "Більшовик"

фото фдм

Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання", – пояснили у Комітеті.

Через це заява залишена без розгляду. Водночас "Дженерал Комерс" може подати повторну заяву.

Також в АМКУ додали, що продовжують розслідувати можливу змову під час приватизаційних торгів за київський "Більшовик", про яку писала ЕП.

"Наразі очікуються відповіді на надіслані Комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону", – додали в АМКУ.

Як тоді розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоніза 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Економічна правда