Bees Airline змушена перегнати всі літаки за кордон 

Авіакомпанія Bees Airline на вимогу лізингодавця змушена перегнати всі свої літати за кордон через ризик ескалації з боку РФ.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Bees Airline підкреслила, що лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України попри продовження дії страхових полісів, виділення коштів з бюджету для гарантування безпеки польотів та відсутність заборони від Державіаслужби.

"14 лютого ми були змушені здійснити перегін одного літака до м. Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра повинні перегнати решту літаків", – йдеться у заяві.

Авіакомпанія зауважує, що, за даними лізингодавця, такі вимоги є тимчасовими та вимушеними. Літаки будуть повернені після "деескалації ситуації, пов’язаної з військовими ризиками".

Попри це Bees Airline продовжує виконувати авіарейси з міжнародних аеропортів: "Київ", "Бориспіль", "Львів" та "Одеса". У компанії додали, що форс-мажорні обставини можуть спричинити затримки та зміни у розкладі рейсів.

Якщо зміни розкладу не влаштовують пасажира, авіакомпанія готова запропонувати зміну дати вильоту без додаткових сплат.

Читайте більше у статті: Що відбувається з авіарухом над Україною і куди зникають літаки. Розбір польотів





