Новини 11 лютого: втрати від морської блокади, кредит на енергоефективність

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Про море. Економічні втрати місячної блокади української портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день

Про технології. Дочірнє підприємство Samsung Electronics, компанія HARMAN International, купило український стартап Apostera

Про приватизацію. Попри судову тяганину щодо Батьківщини-Матері, її перехід до приватного власника заборонений законом про приватизацію

Про газ. Внаслідок кратного підвищення ренти, запропонованого депутатами, Україна може втратити власний видобуток природного газу

Про тепло. Світовий банк надасть 300 млн доларів на проведення термомодернізації в українських містах.

Ексклюзиви ЕП

Нафта рухається до 100 доларів за барель. Що відбувається і чому світ цьому не радіє?

До чого може призвести карколомне подорожчання нафти, хто виграє від високих цін, крім Росії, та якими можуть бути наслідки для світової економіки.