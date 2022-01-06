Приватизація за рік принесла бюджету 5 млрд гривень

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У 2021 році від приватизації державного майна бюджет отримав 5 млрд грн – найбільше за останні роки.

Про це повідомив директор департаменту приватизації Фонду держмайна Владислав Данилішин.

Так, торік від великої та малої приватизації бюджет отримав 5,098 млрд грн, або 43% від плану.

Найбільше доходів принесла приватизація "Більшовика" (1,43 млрд грн), Калуської ТЕЦ (801 млн грн), Львівської виправної колонії (377,5 млн грн), Одесавинпрому (234,9 млн грн) та Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів (227,1 млн грн)

Попри те, що такий показник доходів від приватизації є найбільшим зі щонайменше 2014 року, він далекий від закладених 12 млрд грн на 2021 рік.

Як підрахували у Слово і Діло, щороку уряд передбачав у бюджеті близько 17 млрд грн від приватизації, проте така сума ніколи не виконувалася і коливалася в межах до 0,5 млрд грн. Винятками були 2017 та 2020 роки.

Нагадуємо:

У квітні 2021 року уряд розблокував велику приватизацію в Україні, проте відтоді було продано лише один із запланованих семи об’єктів. Ним став завод Більшовик у Києві, який продали пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького компанії.

Наступним аукціоном з великої приватизації повинна була стати АТ "ОГХК", проте зрештою його переносили тричі.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.

Економічна правда