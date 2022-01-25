Новини 25 січня: екстрена допомога з Білорусі, євробонди знову падають

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Про енергетику. Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій виведено на ремонт

Згодом стало відомо, що Білорусь 25 січня надає аварійну допомогу українській енергосистемі.

Про Дельта банк. Колишній мажоритарний власник збанкрутілого у 2015 році "Дельта Банку" Микола Лагун перераховує свою "зарплатню" у розмірі 14 тисяч гривень на місяць на погашення боргу перед державним "Ощадбанком".

Відповідно, борг у розмірі 4,5 мільярда гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.

Про посилки. Верховна Рада на засіданні 25 січня підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 євро до 150 євро

Про запозичення. Котирування українських єврооблігацій та ВВП-варантів різко впали у понеділок, 24 січня, і продовжили падіння на торгах наступного дня

Про забудови. Компанія Сергія Тігіпка через суд скасувала арешт земельної ділянки на вулиці Антоновича у Києві, накладений СБУ, на якій Денис Комарницький та Олександр Насіковський будують 115-метровий житловий комплекс

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